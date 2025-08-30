Кентен Фийон-Майе: «Стрельба была моим слабым местом в прошлом сезоне. Постепенно решаем это»

Француз Кентен Фийон-Майе решает проблемы со стрельбой перед олимпийским сезоном.

«Первая часть летней подготовки прошла хорошо, с большими нагрузками, как и в предыдущие годы. Я очень доволен проделанной работой.

Есть прогресс с точки зрения физической формы, а что касается стрельбы, которая была моим слабым местом в прошлом сезоне, то мы постепенно решаем это. Ничего необычного не происходит, но все идет в правильном направлении.

Гонка в Дрездене – прекрасная возможность ощутить атмосферу соревнований, заполненных трибун, напряжения. Для стрельбы это очень показательно. А вот бег на лыжероллерах менее интересен, потому что формат отличается от зимнего», – сказал Фийон-Майе , который выступит на City Biathlon в Германии 31 августа.