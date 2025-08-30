  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кентен Фийон-Майе: «Стрельба была моим слабым местом в прошлом сезоне. Постепенно решаем это»
0

Кентен Фийон-Майе: «Стрельба была моим слабым местом в прошлом сезоне. Постепенно решаем это»

Француз Кентен Фийон-Майе решает проблемы со стрельбой перед олимпийским сезоном.

«Первая часть летней подготовки прошла хорошо, с большими нагрузками, как и в предыдущие годы. Я очень доволен проделанной работой.

Есть прогресс с точки зрения физической формы, а что касается стрельбы, которая была моим слабым местом в прошлом сезоне, то мы постепенно решаем это. Ничего необычного не происходит, но все идет в правильном направлении.

Гонка в Дрездене – прекрасная возможность ощутить атмосферу соревнований, заполненных трибун, напряжения. Для стрельбы это очень показательно. А вот бег на лыжероллерах менее интересен, потому что формат отличается от зимнего», – сказал Фийон-Майе, который выступит на City Biathlon в Германии 31 августа.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Nordic
logoКентен Фийон-Майе
City Biathlon (турнир в Висбадене)
logoсборная Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Во Франции назовут улицу в честь Кентена Фийона-Майе
127 августа, 13:23
Фийон-Майе, Перро, Фак, Жанмонно и Лампич выступят в шоу-гонке City Biathlon в Дрездене
118 июля, 12:51
Кентен Фийон-Майе: «У меня по-прежнему есть желание побеждать. С Олимпиадой я смогу найти еще больше мотивации»
120 июня, 18:20
Главные новости
Журова о недопуске биатлонистов к Милану-2026: «МОК и IBU показывают друг на друга – «не я виноват»
сегодня, 15:29
Решение по апелляции экс-главы IBU Бессеберга в деле о коррупции вынесут 2 сентября
сегодня, 08:15
Виктор Майгуров: «Впервые за 12 лет биатлон вернется на олимпийские трассы Сочи. Это, пожалуй, главная фишка соревнований СБР в предстоящем сезоне»
2вчера, 15:11
Майгуров о возможном уходе лидеров сборной: «Рано или поздно любая карьера заканчивается, но, как говорится, на место ветеранов «придут честолюбивые дублеры»
1вчера, 15:06
Дмитрий Губерниев: «Никакого продвижения в истории с экипировкой нет. Спортсмены молчат — и продвижения не будет»
4вчера, 14:59
МОК о недопуске российских биатлонистов: «Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои соревнования»
7вчера, 13:38
Истомин о недопуске россиян: «До середины января время еще есть, так что надежды не теряем»
вчера, 13:33
«Это соответствует правилам». Глава IBU Далин ответил на вопрос о квотах для россиян
5вчера, 13:30
Васильев о недопуске россиян: «Никто из руководства IBU не думает о том, что это выстрел себе в ногу. Потому что все они ослеплены жесточайшей русофобией»
4вчера, 12:13
IBU не предоставит wild card российским биатлонистам для Олимпиады-2026
19вчера, 09:46
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28