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Фийон-Майе, Перро, Фак, Жанмонно и Лампич выступят в шоу-гонке City Biathlon в Дрездене

Кентен Фийон-Майе и Лу Жанмонно выступят в шоу-гонке City Biathlon в Дрездене.

Организаторы биатлонного забега на лыжероллерах объявили состав турнира, который пройдет 31 августа.

Мужчины

Эрик Перро (Франция)

Кентен Фийон-Майе (Франция)

Яков Фак (Словения)

Филипп Наврат (Германия)

Юстус Штрелов (Германия)

Филипп Хорн (Германия)

Михал Крчмарж (Чехия)

Виталий Мандзын (Украина)

Тьерри Ланже (Бельгия)

Феликс Ляйтнер (Австрия)

Женщины

Лу Жанмонно (Франция)

Осеан Мишлон (Франция)

Каролине Кноттен (Норвегия)

Милена Тодорова (Болгария)

Юлия Джима (Украина)

Лотте Лие (Бельгия)

Анамария Лампич (Словения)

Ванесса Фойгт (Германия)

Юлия Таннхаймер (Германия)

Маркета Давидова (Чехия)

В гонке легенд выступят норвежцы Йоханнес и Тарьей Бо, немец Бенедикт Долль и еще два биатлониста, имена которых пока не раскрываются.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: City Biathlon
logoКентен Фийон-Майе
logoКаролине Кноттен
logoсборная Бельгии жен
logoсборная Чехии
logoсборная Украины жен
logoсборная Австрии
logoсборная Германии
logoсборная Германии жен
logoЯков Фак
logoВанесса Фойгт
logoОсеан Мишлон
logoЭрик Перро
logoЛотте Лие
logoФеликс Ляйтнер
logoсборная Бельгии
logoЮлия Джима
logoМаркета Давидова
logoсборная Чехии жен
logoсборная Словении жен
logoсборная Словении
logoЮлия Таннхаймер
logoФилипп Наврат
logoАнамария Лампич
logoЛу Жанмонно
logoсборная Украины
City Biathlon (турнир в Висбадене)
logoВиталий Мандзын
logoФилипп Хорн
logoТьерри Ланже
logoЮстус Штрелов
logoсборная Франции жен
logoМихал Крчмарж
logoсборная Франции
logoсборная Болгарии жен
logoМилена Тодорова
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