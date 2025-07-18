Фийон-Майе, Перро, Фак, Жанмонно и Лампич выступят в шоу-гонке City Biathlon в Дрездене

Кентен Фийон-Майе и Лу Жанмонно выступят в шоу-гонке City Biathlon в Дрездене.

Организаторы биатлонного забега на лыжероллерах объявили состав турнира, который пройдет 31 августа.

Мужчины

Эрик Перро (Франция)

Кентен Фийон-Майе (Франция)

Яков Фак (Словения)

Филипп Наврат (Германия)

Юстус Штрелов (Германия)

Филипп Хорн (Германия)

Михал Крчмарж (Чехия)

Виталий Мандзын (Украина)

Тьерри Ланже (Бельгия)

Феликс Ляйтнер (Австрия)

Женщины

Лу Жанмонно (Франция)

Осеан Мишлон (Франция)

Каролине Кноттен (Норвегия)

Милена Тодорова (Болгария)

Юлия Джима (Украина)

Лотте Лие (Бельгия)

Анамария Лампич (Словения)

Ванесса Фойгт (Германия)

Юлия Таннхаймер (Германия)

Маркета Давидова (Чехия)

В гонке легенд выступят норвежцы Йоханнес и Тарьей Бо, немец Бенедикт Долль и еще два биатлониста, имена которых пока не раскрываются.