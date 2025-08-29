МОК о недопуске российских биатлонистов: «Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои соревнования»

МОК отреагировал на недопуск российских биатлонистов до олимпийского отбора.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU ) опубликовал информацию о квотах для квалификации на Олимпиаду-2026. В правилах не предусмотрено участие нейтральных спортсменов.

«Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои международные соревнования – за исключением Олимпийских игр. Поэтому мы рекомендуем вам обратиться в IBU», – ответили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК ).

Наш биатлон – мимо Олимпиады-2026. А есть просвет в других видах?