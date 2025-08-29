МОК о недопуске российских биатлонистов: «Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои соревнования»
МОК отреагировал на недопуск российских биатлонистов до олимпийского отбора.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал информацию о квотах для квалификации на Олимпиаду-2026. В правилах не предусмотрено участие нейтральных спортсменов.
«Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои международные соревнования – за исключением Олимпийских игр. Поэтому мы рекомендуем вам обратиться в IBU», – ответили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
