Бородавко об отмене сбора биатлонистов: «В IBU могли надавить на итальянскую сторону, чтобы она пересмотрела свое приглашение»

Юрий Бородавко считает, что IBU мог надавить на итальянцев из-за России.

Тренер российских биатлонистов Артем Истомин ранее заявил, что сбор его группы в Антхольце отменен по инициативе итальянской стороны.

«Причин отказа может быть многое. Первое – проблемы со стрельбищем. Там могут тренироваться другие команды, которые выступают за отстранение и делить рубежи с российскими биатлонистами не хотят. Но это лишь мое предположение.

Кроме того, в IBU (Международном союзе биатлонистов) могли надавить на итальянскую сторону, чтобы она пересмотрела свое приглашение. Плюс биатлон связан с оружием, поэтому тут сложнее организовать сборы. Прискорбная новость, мы знаем, что в биатлоне сильнейшее лобби против российских атлетов.

Были ли у нас трудности с организацией сборов в Италии? До сегодняшнего дня все проходит гладко – пусть так и будет дальше. Но тут дело в том, что в местах, куда мы выезжаем, у FIS (Международной федерации лыжного спорта) нет какого-то влияния. Это независимые гостиницы, базы», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко .