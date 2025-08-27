Ханна Оберг о проблеме с коленом: «Мне все время приходится быть предельно осторожной. Я много работаю над восстановлением»
Ханна Оберг рассказала о проблемах в подготовке к новому сезону.
Врачи диагностировали двукратной олимпийской чемпионке тендинит связки надколенника — травма от перенапряжения сухожилия, позволяющего разгибать коленный сустав.
Из-за этого Оберг испытывает сложности во время тренировок.
«Мне все время приходится быть предельно осторожной. Я много работаю над восстановлением, нахожусь на начальном этапе реабилитации», – сказала Оберг.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
