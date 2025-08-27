Васильев о зарубежных сборах: «Сейчас с оружием не так просто, нужно много вещей согласовывать с другой стороны. Это создает трудности»

Дмитрий Васильев объяснил сложности в организации зарубежных сборов биатлонистов.

Ранее старший тренер юниорской сборной России Владимир Брагин сообщал, что июльский сбор в Цахкадзоре сорвался, так как армянская сторона не дала разрешение на ввоз оружия.

«Готовиться можно много где. База в Цахкадзоре знаменита и эффективна. Совершенно понятно решение юниорской сборной России провести сборы именно там. Сейчас действительно с оружием не так просто, нужно много вещей согласовывать с другой стороны. Это определенно создает трудности с зарубежными сборами. Надеюсь, как только с российского спорта будут сняты санкции, эта проблема исчезнет сама собой», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .

Сообщалось, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ранее передала досье Олимпийского комитета России (ОКР) в юридическую комиссию. По решению МОК деятельность ОКР была приостановлена в октябре 2023-го.

«Сам факт того, что Ковентри передала наши документы для экспертной оценки, говорит о многом. Мы-то изначально понимали, что отстранение было незаконным. Единственный и самый главный нюанс касался новых территорий. Но это коллизию разобрали, отрегулировали, и теперь нет никаких оснований не восстанавливать ОКР в правах. Думаю, будет принято положительное решение. А за ним и все международные федерации автоматически должны будут вернуть российских спортсменов», – отметил Васильев.

Дегтярев об отстранении ОКР: «Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены. Региональные олимпийские советы больше не члены ОКР»