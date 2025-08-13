Эмиль Хегле Свенсен – Зигфриду Мазе: «Ты продлил мою карьеру. Принес в команду опыт и хорошее настроение»
Эмиль Хегле Свенсен поблагодарил тренера Зигфрида Мазе за работу в Норвегии.
Ранее Мазе объявил, что покинет пост тренера сборной Норвегии по биатлону после сезона-2025/26.
«Несмотря на то, что прошло уже много лет с тех пор, когда мы работали вместе, я до сих пор помню, как меня вдохновляло учиться у тебя, когда ты пришел в нашу команду!
Ты принес опыт, новые перспективы и хорошее настроение – ты точно продлил мою карьеру!
Спасибо за то, что ты сделал для меня и для норвежского биатлона! Удачи во всем, что тебя ждет в будущем», – написал четырехкратный олимпийский чемпион.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Эмиля Хегле Свенсена
