Эмиль Хегле Свенсен – Зигфриду Мазе: «Ты продлил мою карьеру. Принес в команду опыт и хорошее настроение»

Эмиль Хегле Свенсен поблагодарил тренера Зигфрида Мазе за работу в Норвегии.

Ранее Мазе объявил, что покинет пост тренера сборной Норвегии по биатлону после сезона-2025/26.

«Несмотря на то, что прошло уже много лет с тех пор, когда мы работали вместе, я до сих пор помню, как меня вдохновляло учиться у тебя, когда ты пришел в нашу команду!

Ты принес опыт, новые перспективы и хорошее настроение – ты точно продлил мою карьеру!

Спасибо за то, что ты сделал для меня и для норвежского биатлона! Удачи во всем, что тебя ждет в будущем», – написал четырехкратный олимпийский чемпион.