Йоханнес Бо – Зигфриду Мазе: «Спасибо, что создал монстра в виде Мартена Фуркада, который стал той искрой, необходимой норвежскому биатлону»

Йоханнес Бо поблагодарил Зигфрида Мазе за работу со сборной Норвегии.

Ранее Мазе объявил , что покинет пост тренера команды по биатлону после сезона-2025/26. Он работал с норвежцами с 2016 года, а до этого – с французами.

«Мало кто значил для меня больше, чем ты. Большое спасибо, что создал монстра в виде Мартена Фуркада , который стал той искрой, необходимой норвежскому биатлону для достижения новых высот. Но мы достигли их лишь после того, как ты стал частью нашей команды! Ты вместе с Эгилем Кристиансеном научил меня и товарищей по команде Норвегии, как быть лучшими в мире.

С нетерпением жду увидеть, кому в будущем поможет твое мастерство, уже предвкушаю золото. Удачи на этом пути, мы болеем за тебя! Дамы и господа, бурные аплодисменты самому титулованному тренеру в истории биатлона. Удачи в дальнейшей работе и подготовке новых чемпионов», – написал в соцсети пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира Йоханнес Бо .