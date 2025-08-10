  • Спортс
  Йоханнес Бо – Зигфриду Мазе: «Спасибо, что создал монстра в виде Мартена Фуркада, который стал той искрой, необходимой норвежскому биатлону»
Йоханнес Бо – Зигфриду Мазе: «Спасибо, что создал монстра в виде Мартена Фуркада, который стал той искрой, необходимой норвежскому биатлону»

Йоханнес Бо поблагодарил Зигфрида Мазе за работу со сборной Норвегии.

Ранее Мазе объявил, что покинет пост тренера команды по биатлону после сезона-2025/26. Он работал с норвежцами с 2016 года, а до этого – с французами.

«Мало кто значил для меня больше, чем ты. Большое спасибо, что создал монстра в виде Мартена Фуркада, который стал той искрой, необходимой норвежскому биатлону для достижения новых высот. Но мы достигли их лишь после того, как ты стал частью нашей команды! Ты вместе с Эгилем Кристиансеном научил меня и товарищей по команде Норвегии, как быть лучшими в мире.

С нетерпением жду увидеть, кому в будущем поможет твое мастерство, уже предвкушаю золото. Удачи на этом пути, мы болеем за тебя! Дамы и господа, бурные аплодисменты самому титулованному тренеру в истории биатлона. Удачи в дальнейшей работе и подготовке новых чемпионов», – написал в соцсети пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира Йоханнес Бо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Йоханнеса Бо
Эгиль Кристиансен
