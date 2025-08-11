  • Спортс
Андрей Падин: «Кульгускин показал хорошую стрельбу, но все-таки больше соревновался на юниорских стартах. Там другая конкуренция и атмосфера»

Падин высказался о выступлениях 20-летнего биатлониста Кульгускина в сезоне.

– Сейчас в вашей группе работает молодой биатлонист Леонид Кульгускин. Он уже успел показать высокий уровень стрельбы и удивить всех своей точностью в прошедшем сезоне.

– Я бы сказал, что он не так сильно удивил. У него стрельба находится на должном уровне – соответствует современным мировым стандартам. Не хочется обижать Леонида, но все‑таки большую часть соревнований он провел на юниорских стартах. А это совсем другая конкуренция, другая атмосфера.

Объективную оценку его стрелковой готовности можно будет дать по итогам зимнего сезона. В этом году он планирует выступать практически на всех мужских стартах, и тогда уже будет более полная картина.

Я не говорю, что сегодняшние его результаты субъективны. Да, он показал хорошие результаты. Но при плотном графике взрослого календаря, возможно, и процент стрельбы был бы другим.

Хотя он несомненно порадовал своими хорошими стрелковыми показателями. Они проявились на летнем чемпионате России, где в индивидуальной гонке с четырьмя «нулями» завоевал бронзу. Это, конечно, вызвало восхищение.

– Он ведь совсем молодой, но уже тренируется с основным составом?

– Я бы не сказал, что он сильно молодой спортсмен. Просто на сегодняшний день у нас средний возраст биатлонистов в целом довольно высокий. Таких молодых спортсменов такого уровня, как он, небольшая группа.

Можно отметить его и Савелия Коновалова – они вдвоем врываются в сборную команду и показывают достойные результаты на взрослом уровне. Остальным спортсменам пока нужно за ними тянуться, обратить на них внимание и делать, как они.

А дорога в сборную открыта для всех – независимо, молодой ты или возрастной спортсмен. Все показывает результат, рейтинг, выполнение спортивных критериев – и спортсмен готовится в сборной команде без всяких проблем, – сказал тренер сборной России Андрей Падин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
