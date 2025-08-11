Андрей Падин: «Сливко старается не отставать от мужчин, а мужчины, в свою очередь, стараются не проиграть ей в стрелковых тестах»

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин поддержал идею смешанных групп.

– Вы раньше говорили, что поддерживаете идею смешанных групп. И сейчас Сливко тренируется вместе с мужской командой. Уже видны какие-то плюсы?

– Да, я считаю, что смешанная группа – это хорошо. Идеальный вариант – шесть мужчин и три женщины. То есть три равноценные женщины, и у них формируется свой микроклимат, женский коллектив, они будут конкурировать. Шесть топовых мужчин между собой тоже будут конкурировать на тренировках. Это идеальная связка. Можно проводить различные эстафеты, масс-старты, где спортсмены обоих полов будут накалять обстановку. От этого тренировочный процесс будет становиться только интереснее и эффективнее.

Если говорить конкретно о Вике Сливко – она старается не отставать от мужчин, а мужчины, в свою очередь, стараются не проиграть ей в стрелковых тестах. Эта микроконкуренция присутствует практически на каждой стрелковой тренировке. Как сложится стрелковый компонент, мы узнаем только в соревновательном периоде. Но сейчас хорошая тенденция к развитию в стрелковом компоненте наблюдается. <...>

– Как у вас сейчас строится работа с Юрием Каминским? Кто за что отвечает?

– В принципе, структура работы одинакова во всех группах. Есть иерархия: старший тренер и помощники. Юрий Михайлович – это главный стратег, он пишет основной план подготовки. В этот план мы уже вписываем наш стрелковый компонент. Мы это воссоединяем и получается хорошая тренировочная программа, которая должна быть на сегодняшний день.

Также с нами в команде работает Юрий Игоревич Охотников, тренер по стрельбе. Коллектив у нас сложился хороший, интересный и, главное, у нас получился коллектив единомышленников. Все идет в комфортном рабочем ключе. Каждый отвечает за свой участок – и все, как говорится, идет по плану, – сказал Падин.