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Екатерина Мошкова: «К олимпийскому сезону я мобилизовала все свои внутренние резервы. Настраиваюсь отработать по максимуму»

Екатерина Мошкова заявила, что максимально настроена на олимпийский сезон.

29-летняя Мошкова – победитель и призер чемпионатов России по биатлону.

– В сезоне 2022/23 ты пробежала все гонки в сезоне, выступила на лыжном чемпионате России. Можешь назвать тот год лучшим в своей карьере?

– Если объективно судить, наверное, я находилась в очень хорошей форме в тот сезон. Это были не единичные успехи – у меня получилось выступить ровно по всему сезону, было много медалей. Поэтому, считаю, тот сезон пока был лучшим в моей карьере.

– В чем была принципиальная разница между тем крутым сезоном и этим?

– Тут комплекс факторов. Во-первых, я тогда готовилась в сборной команде России, была постоянно под наблюдением специалистов. Плюс работа в команде дает мне большую мотивацию, большую дисциплину. Влияют и тренеры, которые требовательны. Артем Истомин и Виталий Норицын пристально контролируют все показатели, четко дозируют нагрузку, исходя из твоего состояния. Это все очень важно.

– Ты была в расширенном списке на попадание в сборную на олимпийский сезон, но ни в основе, ни в резерве тебя в итоге не оказалось. Почему?

– На сайте СБР (Союза биатлонистов России) есть критерии попадания в команду. Я, наверное, после чемпионата России уже понимала, что шансов у меня практически нет. Единственное, что могло помочь мне оказаться в сборной, – тренерское решение.

Но из-за моего возраста, хотя я не скажу, что 29 – большая цифра для циклических видов спорта, – понимала, что в этом сезоне меня не возьмут готовиться централизованно. Тренерским решением я тоже не прошла. Хотя в команде есть люди, которые попали туда тренерским решением, а они старше меня по возрасту.

– Что у тебя с подготовкой к Олимпиаде-2026?

– 5–15 мая я тренировалась сама, как и все остальные спортсменки из региональной команды по планам подготовки, которые нам прислал старший тренер. Сейчас мы уже готовимся все вместе. К олимпийскому сезону я мобилизовала все свои внутренние резервы. Настраиваюсь отработать по максимуму.

Надеюсь, у меня не будет травм и проблем со здоровьем. Самое главное – чтобы я смогла выполнить весь предложенный тренерами план. Надеюсь, что составлю достойную конкуренцию в зимнем сезоне, где бы он ни прошел – в России или на международной арене, – ответила Мошкова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная России жен
logoЕкатерина Мошкова
logoСоюз биатлонистов России
Артем Истомин
logoВиталий Норицын
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