Губерниев о ситуации с патронами: «Если бы не было меня, никто бы не узнал, что у СБР есть трудности. Я – щука, а они – караси»

Дмитрий Губерниев заявил, что готов помогать СБР с решением проблем.

Ранее исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак прокомментировал информацию о нехватке патронов в российском биатлоне. Об этом в июне сообщал Губерниев.

«Почему все ориентируются на мнение Губерниева? Трудности есть из-за санкций, мы их решаем» , – сказал Пак.

«Если бы не было меня, санитара этого леса, тогда никто не узнал бы, что у Союза биатлонистов России есть трудности с патронами. Александр Пак – мой большой друг, мы не разлей вода с ним. Здорово, что он признал проблему с патронами.

Я и впредь буду обращать самое пристальное внимание на все необходимое в биатлоне. Я щука, а они – караси. Чтобы караси не дремали и лучше работали, для этого есть я.

Пусть решают проблему с патронами успешно, для этого они и руководят СБР. Если будут справляться, молодцы. Если не будут справляться, значит, другие люди будут решать проблему с патронами.

Мне было непонятно, почему руководство СБР изначально не признавало ее. Желаю Александру Паку решить проблему. Если возникнут какие-то трудности, обращайтесь ко мне, я всегда помогу», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

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