«В последний момент итальянская сторона попросила нас не приезжать». Истомин об отмене сбора российских биатлонистов в Антхольце

Сбор российских биатлонистов в Антхольце отменен по просьбе итальянской стороны.

Об этом сообщил тренер сборной России Артем Истомин . В феврале 2026 года в Антхольце пройдут биатлонные соревнования Олимпиады.

– Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в августе у вашей группы планируется сбор в Италии. Что в итоге с этим сбором?

– Информация в СМИ получилась преждевременной, еще ничего не было решено. У нас действительно планировался там сбор, и мы до последнего думали, что туда поедем. Уже нашли для этого и оружие, и патроны. У нас были договоренности по транспорту, гостиница также нас принимала без проблем. Уже фактически сметы лежали на столе, но в последний момент итальянская сторона попросила нас не приезжать.

А позже, когда начали искать альтернативные варианты, их, естественно, уже не оказалось, потому что все уже было занято. То есть все итальянские горы были заняты, потому что когда мы еще зимой с Каримом (Халили) занимались организацией его сбора, мы уже знали, что там все забронировано под Олимпиаду.

– Но супруги Халили все‑таки поедут в августе в Италию?

– Да, они поедут, как и было запланировано. Мы изначально выбрали план подготовки, который был необходим для всей команды, но по причине трудностей выезда и проведения сборов в высокогорье это оказалось невозможным.

Мы попросили поддержки в регионе (Карим и Анастасия Халили представляют команды Московской области – Спортс’’) – регион одобрил. Так что частично за свой счет, частично с помощью региона они идут по намеченному плану, который был нами утвержден еще годом ранее, – рассказал Истомин.