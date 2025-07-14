Пак о нехватке патронов у биатлонистов: «Почему все ориентируются на мнение Губерниева? Трудности есть из‑за санкций, мы их решаем»

Александр Пак сообщил, что проблемы с нехваткой патронов у биатлонистов решаются.

В конце июня комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил: «В стране кончаются патроны, совсем. Надо что-то делать. Есть информация, что СБР требует с регионов обеспечить потребности в патронах юниорской сборной на 100 процентов, взрослой – на 30 процентов».

«Сложности есть, мы их решаем. Почему все ориентируются на мнение Губерниева? Трудности есть из-за санкций, естественно. В том числе связанные с логистикой», – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России Пак.

Губерниев о ситуации с патронами: «В отличие от Пака, я собираю информацию на местах. Если слушать доклады, что у нас все хорошо, можно потерять вид спорта»