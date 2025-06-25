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Максим Цветков: «Точно нет цели кровь из носу попасть на Олимпиаду-2026. Я тренируюсь дома по возможности – насколько позволяет мой график»

Биатлонист Цветков рассказал, что не ставит цель попасть на Олимпиаду-2026.

– Почему прошлый сезон выдался для вас очень сложным – всего два попадания в призеры на этапах Кубка России, немало финишей за пределами топ-20?

– Он был не сложный, а нормальный для меня. Потому что с прошлого года, если кто не знает, я готовлюсь самостоятельно. Всю подготовку провожу дома. За весь подготовительный период на сборах был только 20 дней максимум из пяти месяцев. И в принципе каких-то больших надежд на тот сезон не возлагал.

То, что в декабре, в начале сезона мне удалось бороться за лидерство с Эдуардом Латыповым, когда я был вторым и проигрывал ему всего несколько очков, для меня это уже было хорошим показателем. Показателем того, что за полтора месяца я могу набрать неплохую форму.

И в этом году, наверное, та же схема будет. Но, так как где-то внутри надежда еще теплится, что сезон будет олимпийским, я с июля планирую начать более плотно готовиться.

– Почему перешли именно на самостоятельную подготовку?

– Потому что понял, что хочу больше времени проводить с семьей. А профессиональный спортсмен выбирает – либо он находится дома, либо тренируется как профессионал и на 100% отдается своему делу. Я в прошлом году понял, что хочу больше времени проводить с семьей, с сыном. В этом году он идет в школу, и для ребенка очень важно, чтобы отец был рядом.

– Менять такой режим не собираетесь?

– Сейчас не собираюсь. До конца июня буду дома, а потом начинаю самостоятельно готовиться к новому сезону.

– Нет ощущения, что с такого режима на самый высокий уровень уже не возвращаются?

– Возвращаются. В принципе я это проходил перед пекинской Олимпиадой. Тогда я тоже год тренировался самостоятельно. Но там была другая ситуация: я за два года до Олимпийских игр понял, что моя цель – попасть на них и успешно там выступить.

Поэтому два года планомерно тренировался перед Пекином – первый год со своим регионом, второй год уже с национальной командой. И перед тем, как уйти с самостоятельной подготовки, мой уровень был даже хуже, чем сейчас. В сезоне-2019/20 я был по России 60-м. И никакие медали не брал.

В минувшем сезоне я гораздо выше в Кубке России и взял две медали. Форма моя гораздо лучше. Поэтому все возможно. Но если ставить цель, то надо ей отдаваться на 100%. А сейчас я не могу сказать, что моя цель – это участие в биатлонных соревнованиях.

– То есть попасть на Олимпиаду-2026 любой ценой цели нет?

– Да, кровь из носу точно нет цели попасть туда. Я тренируюсь дома по возможности – насколько позволяет мне мой график. Есть ведь и другие дела. Есть дети, которые подрастают, – хочется им уделять побольше внимания.

Хочется дома в Вологде побольше приходить в лыжную секцию – встречаться там со школьниками и подростками, передавать им свой опыт. Понимаю, что в какой-то степени ухожу в ту сферу, когда от тебя зависит мотивация подрастающего поколения.

– Если российских биатлонистов разбанят в 2026 году после Олимпиады, будете пытаться работать в полную силу в следующем четырехлетнем цикле?

– Нет, по следующему олимпийскому циклу для меня тема закрыта, – сказал Максим Цветков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Известия
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