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IBU: «Присутствие россиян и белорусов на международных соревнованиях невозможно до окончания конфликта на Украине»

В IBU заявили, что возвращение россиян до окончания конфликта невозможно.

«Отстранение российских и белорусских атлетов будет продолжаться до тех пор, пока обе национальные федерации не покажут полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU.

Таким образом, присутствие россиян и белорусов на международных соревнованиях невозможно до окончания конфликта на Украине.

Мы не меняли этот статус с конгресса организации образца 2022 года и не видим причин пересматривать это решение», – заявили в IBU.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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