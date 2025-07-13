IBU: «Присутствие россиян и белорусов на международных соревнованиях невозможно до окончания конфликта на Украине»
В IBU заявили, что возвращение россиян до окончания конфликта невозможно.
«Отстранение российских и белорусских атлетов будет продолжаться до тех пор, пока обе национальные федерации не покажут полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU.
Таким образом, присутствие россиян и белорусов на международных соревнованиях невозможно до окончания конфликта на Украине.
Мы не меняли этот статус с конгресса организации образца 2022 года и не видим причин пересматривать это решение», – заявили в IBU.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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