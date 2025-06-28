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  • Дмитрий Ярошенко: «Поражает, как легко нас отстранили от членства в IBU. Группа людей назвала искусственно две страны изгоями по надуманным причинам»
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Дмитрий Ярошенко: «Поражает, как легко нас отстранили от членства в IBU. Группа людей назвала искусственно две страны изгоями по надуманным причинам»

Ярошенко высказался о том, что IBU не допускает российских биатлонистов даже в нейтральном статусе.

«Забавная ситуация. На Олимпийских играх решает все-таки не IBU, а Международный олимпийский комитет. Если IBU берет на себя право вершить судьбы спортсменов двух стран – это прецедент.

Я не изучал их правила, но если какая-то группа людей настроена категорично, нет смысла сотрясать воздух. В мире сейчас много чего происходит не только в России. Есть люди, которые одно и то же событие интерпретируют по-разному, как им хочется.

Меня больше всего поражает, как легко нас отстранили от членства в IBU. Группа людей назвала искусственно две страны изгоями по надуманным причинам. Все это очень грустно.

Хорошо, когда ты уже не профессиональный спортсмен и не готовишься к Олимпиаде. Грустно за ребят, которые тренируются и мечтают попасть на Олимпиаду, а их мечту спокойно рушат.

Время уходит. Один цикл, другой, а дальше уже и время заканчивать карьеру. Многие наши спортсмены даже еще не пробовали себя на международной арене ни по юношам, ни по юниорам.

Лицемерие у IBU присутствует. Некоторые федерации без предвзятого отношения позволяют спортсменам выступать. Мне никогда не было понятно, кто может контролировать эту горстку могучих, которая вершит судьбы спортсменов в биатлонной семье.

Хотя какая это семья? Разве что с мачехой и пасынками, к которым совсем другое отношение. Спортсмены ни в чем не виноваты и не заслуживают такого наказания, как пожизненная дисквалификация. Это наказание хуже, чем за допинг», – сказал двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко.

IBU о допуске российских биатлонистов: «Без участия в Кубке мира или Кубке IBU до Олимпиады квоты получены быть не могут»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБ-Спорт
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