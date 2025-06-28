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Журова о деле Устюгова: «Хочется, чтобы все эти истории завершились, потому что новых претензий к нам нет, и, надеюсь, не будет»

Журова высказалась о лишении биатлониста Евгения Устюгова медалей из-за допинга.

«Уже хочется, чтобы они забрали все медали, которые находятся в претензиях. Потому что они раздувают и создают фон, чтобы, если мы вернемся, нам не возвращать флаг и гимн, опять говоря, что у нас допинговый скандал. Хочется, чтобы все эти истории завершились, потому что новых претензий к нам нет, и, надеюсь, не будет.

И чтобы все те (дела) уже закрыли, раз мы проиграли апелляции. Они же специально держат их в рукаве долгие годы, чтобы вытаскивать и опять говорить: «Смотрите, Россия не участвует, но она допинговая страна». Это пропаганда, к сожалению, поэтому они так затягивают. С какой бы страной еще такое сделали? Ни с кем больше. А нас затягивают специально, суды оттягивают. Поэтому уже хотелось бы, чтобы поставили точку, по допинговым историям к нам вопросов не было и этих претензий уже не предъявляли.

Поэтому тут есть и положительный момент, хоть ребята, к сожалению, лишаются медалей, но, по крайней мере, закрываются все истории, которые были специально подвешены ими. Они же тянули, чтобы каждый раз порционно выдавать это. С Камилой Валиевой была та же история», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

IBU перераспределил медали Устюгова: Шипулин, Черезов и Максимов лишены серебра эстафеты ЧМ-2011, Тарьей Бо получил бронзу масс-старта

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoдопинг
logoСветлана Журова
logoКамила Валиева
logoЕвгений Устюгов
logoсборная России
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