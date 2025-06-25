Дмитрий Губерниев: «Биатлон был и остается более медийным, более понятливым, более ориентированным на людей, чем лыжи»

Дмитрий Губерниев сравнил лыжные гонки и биатлон.

«Биатлонисты всегда шли впереди федерации лыжных гонок, потому что они всегда были ориентированы на ТВ. Они прекрасны, как тот солдат, который знает свой маневр.

О ситуации с Еленой Валерьевной Вяльбе нужно спросить у начальников канала «Матч ТВ », какая там ситуация, но лыжники всегда отставали. Биатлон был и остается более медийным, более понятливым, более ориентированным на людей и на ТВ. У них понятные правила.

Лыжи мы тоже безусловно будем показывать. Вряд ли федерацию устроит, если опять будут съемки на кнопочный телефон, но лыжники в этом смысле должны брать пример с биатлонистов. Когда я возглавлю федерацию лыжных гонок России, мы обойдем биатлонистов в медийности и в договоренностях с ТВ», – рассказал комментатор Дмитрий Губерниев .