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Союз биатлонистов России продлил соглашение с «Матч ТВ»

Союз биатлонистов России (СБР) продлил соглашение о продаже телевизионных прав спортивному каналу «Матч ТВ».

Документ подписали президент СБР Виктор Майгуров и генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин. Церемония состоялась на стенде Министерства спорта РФ во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Биатлон был и остается одним из самых популярных зимних видов спорта в России. Устойчивый интерес телеканала «Матч ТВ» к соревнованиям СБР – лучшее тому подтверждение. Пожалуй, ни одна другая российская спортивная федерация не может похвастаться таким количеством трансляций на федеральном канале в течение сезона.

Мы со своей стороны гарантируем телезрителям то, что всегда ценится в спорте – напряженные, конкурентные гонки с непредсказуемым сюжетом. А наши друзья-партнеры из «Матч ТВ», в свою очередь, обеспечивают мировой уровень телевизионного покрытия нашего любимого вида спорта», – сказал Майгуров.

Тащин также отметил большое количество биатлонных трансляций.

«Биатлон на «Матч ТВ» любят особой любовью, то, как мы его освещаем – это уникальная история для всего телевидения. Недаром Дмитрий Губерниев взял уже вторую ТЭФИ со своей авторской передачей. В этом году мы показали 126 трансляций биатлона, более 160 часов прямого эфира, потому что зритель любит и с удовольствием смотрит биатлонные трансляции.

Общий охват – более 28 миллионов человек. Конечно, такой масштаб был бы невозможен без огромной поддержки со стороны СБР, которые максимально заинтересованы в развитии и популяризации своего вида спорта. В этом году мы заключаем новый большой договор с СБР и входим в новую эру биатлона на «Матч ТВ»!» – заявил Тащин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт СБР
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