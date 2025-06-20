Дмитрий Васильев: «В КХЛ все должно быть на латинице, это для зарубежной аудитории. Представьте, если бы китайская команда писала все иероглифами. Нормально было бы?»
Дмитрий Васильев высказался об использовании латиницы на игровой форме в КХЛ.
«Если речь идет про КХЛ, то, конечно, все должно быть на латинице. Глобально я за кириллицу на 100 процентов. Но мы исходим из того, что КХЛ – это международная лига. Она должна быть на латинице, по-другому быть не может. Это делается для зарубежной аудитории.
Представьте, если бы китайская команда писала все с помощью иероглифов. Нормально было бы? Вот примерно так и воспринимают кириллицу на Западе, как мы воспринимаем иероглифы.
Так что тут я бы оставил латиницу в КХЛ, несмотря на всю приверженность кириллице», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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