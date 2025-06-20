Дмитрий Васильев: «В КХЛ все должно быть на латинице, это для зарубежной аудитории. Представьте, если бы китайская команда писала все иероглифами. Нормально было бы?»

Дмитрий Васильев высказался об использовании латиницы на игровой форме в КХЛ.

«Если речь идет про КХЛ, то, конечно, все должно быть на латинице. Глобально я за кириллицу на 100 процентов. Но мы исходим из того, что КХЛ – это международная лига. Она должна быть на латинице, по-другому быть не может. Это делается для зарубежной аудитории.

Представьте, если бы китайская команда писала все с помощью иероглифов. Нормально было бы? Вот примерно так и воспринимают кириллицу на Западе, как мы воспринимаем иероглифы.

Так что тут я бы оставил латиницу в КХЛ, несмотря на всю приверженность кириллице», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .

Плющев о латинице в КХЛ: «Это неправильно, вообще-то мы тут русские люди. Заграничные прибамбасы совершенно не соответствуют времени»