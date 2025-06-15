Себастьян Самуэльссон: «Существует предубеждение, что я ненавижу русских. В нынешней ситуации было бы странно соревноваться с ними, это немыслимо»

Шведский биатлонист Самуэльссон заявил, что у него нет ненависти к россиянам.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

«Существует предубеждение, что я ненавижу русских, но я хочу соревноваться с лучшими, и я бы с радостью соревновался с российскими биатлонистами.

Но в нынешней ситуации было бы странно соревноваться с россиянами, это немыслимо.

Я с нетерпением жду возможности снова посоревноваться с ними, но в нынешней ситуации это было бы странно», – заявил Самуэльссон.