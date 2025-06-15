Себастьян Самуэльссон: «Существует предубеждение, что я ненавижу русских. В нынешней ситуации было бы странно соревноваться с ними, это немыслимо»
Шведский биатлонист Самуэльссон заявил, что у него нет ненависти к россиянам.
Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.
«Существует предубеждение, что я ненавижу русских, но я хочу соревноваться с лучшими, и я бы с радостью соревновался с российскими биатлонистами.
Но в нынешней ситуации было бы странно соревноваться с россиянами, это немыслимо.
Я с нетерпением жду возможности снова посоревноваться с ними, но в нынешней ситуации это было бы странно», – заявил Самуэльссон.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: SVT
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