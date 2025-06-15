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Дмитрий Губерниев: «Самуэльссон – истинный лицемер, временами его бросает то в жар, то в холод»

Губерниев назвал Самуэльссона лицемером после его слов о допуске россиян.

Шведский биатлонист Себастьян Себастьян заявил, что он был хотел соревноваться со всеми сильнейшими, но в нынешней ситуации для него немыслимо участвовать в соревнованиях с российскими спортсменами. 

«Я вообще удивлен, почему он не плывет на корабле с Гретой Тунберг. Я считаю, что он уже тоже давно уплыл, как Грета Тунберг.

На самом деле они понимают, что у них фиговая позиция, что они зарапортовались. А вдруг мы вернемся скоро, как себя будет чувствовать Самуэльссон?

Еще раз хочу подчеркнуть, что Okko показывает международные соревнования по биатлону, IBU за это получает деньги. То есть Себастьян получает призовые из России и поддерживает таким образом Российскую Федерацию. 

Хочу ему сказать огромное спасибо, потому что он большой молодец в этом смысле. Он – истинный лицемер, временами его бросает то в жар, то в холод. А ведь мы его так ждали на корабле с Гретой», – сказал Дмитрий Губерниев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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logoсборная Швеции
logoСебастьян Самуэльссон
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