Губерниев на вопрос о легендах: «Вяльбе или Тихонов? Пусть будет Вяльбе, потому что я ее видел, а Тихонова – только на хронике»

Дмитрий Губерниев ответил на вопросы о легендарных спортсменах.

Комментатор стал гостем шоу «Вне формата» , где ответил на вопросы блиц-интервью.

– Елена Вяльбе или Александр Тихонов?

– Вяльбе я застал целиком. Весь ее спортивный путь, когда она еще была под фамилией Трубицына, когда не попала на Олимпиаду в Калгари, из-за того, что ребенка рожала... Я помню ее, она и Лазутина – тогда Птицына – пропускали эту Олимпиаду, так как детей рожали, и потом уже вернулись в сборную в 89-м году.

Тихонова я почти не помню. У меня смутные воспоминания о белой шапочке Аликина, когда я видел эту эстафету – я смотрел ее, как мне потом рассказывали дедушка и папа, в прямом эфире, и Тихонов тогда стал четырехкратным олимпийским чемпионом, эстафета Лейк-Плэсида. Но основные победы Тихонова я не застал физически.

Пусть будет Вяльбе, потому что я ее видел, а Тихонова видел только на хронике. Вопрос с подковыркой, но я говорю как есть.

– Вольфганг Пихлер или Павел Ростовцев?

– Вольфганг Пихлер.

– Антон Шипулин или Александр Логинов?

– Я выберу сейчас Александра Логинову, потому что прекрасный журналист, ведущий и корреспондент, полный тезка замечательного биатлониста. А Антон Шипулин – грандиозный.

– Себастьян Самуэльссон или Мартен Фуркад?

– Самуэльссон, – сказал Губерниев.