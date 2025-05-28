Губерниев на вопрос о легендах: «Вяльбе или Тихонов? Пусть будет Вяльбе, потому что я ее видел, а Тихонова – только на хронике»
Комментатор стал гостем шоу «Вне формата», где ответил на вопросы блиц-интервью.
– Елена Вяльбе или Александр Тихонов?
– Вяльбе я застал целиком. Весь ее спортивный путь, когда она еще была под фамилией Трубицына, когда не попала на Олимпиаду в Калгари, из-за того, что ребенка рожала... Я помню ее, она и Лазутина – тогда Птицына – пропускали эту Олимпиаду, так как детей рожали, и потом уже вернулись в сборную в 89-м году.
Тихонова я почти не помню. У меня смутные воспоминания о белой шапочке Аликина, когда я видел эту эстафету – я смотрел ее, как мне потом рассказывали дедушка и папа, в прямом эфире, и Тихонов тогда стал четырехкратным олимпийским чемпионом, эстафета Лейк-Плэсида. Но основные победы Тихонова я не застал физически.
Пусть будет Вяльбе, потому что я ее видел, а Тихонова видел только на хронике. Вопрос с подковыркой, но я говорю как есть.
– Вольфганг Пихлер или Павел Ростовцев?
– Вольфганг Пихлер.
– Антон Шипулин или Александр Логинов?
– Я выберу сейчас Александра Логинову, потому что прекрасный журналист, ведущий и корреспондент, полный тезка замечательного биатлониста. А Антон Шипулин – грандиозный.
– Себастьян Самуэльссон или Мартен Фуркад?
– Самуэльссон, – сказал Губерниев.