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Светлана Журова: «Самуэльссон прикрывается политикой. Если бы он действительно хотел увидеть наших биатлонистов, он бы сказал, что нужно допустить их сейчас»

Журова считает, что Самуэльссон прикрывается политикой, говоря о допуске России.

Шведский биатлонист Себастьян Себастьян заявил, что он был хотел соревноваться со всеми сильнейшими, но в нынешней ситуации для него немыслимо участвовать в соревнованиях с российскими спортсменами. 

«Скандинавские спортсмены известны своим стремлением к недобросовестной конкуренции. Они всегда выступают против наших спортсменов.

А Самуэльссон просто захотел показаться хорошим, стелет соломку на будущее. Плюс он же сказал, что сейчас не время соревноваться с русскими, то есть он не хочет допуска наших.

Самуэльссон прикрывается политикой, СВО. А наши спортсмены разве участвуют в этом? Нет. Если бы швед действительно хотел увидеть наших биатлонистов, он бы сказал, что нужно допустить их сейчас», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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