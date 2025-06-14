Йоханнес Бо пробежал марафон по пересеченной местности в Норвегии.

Сегодня пятикратный олимпийский чемпион по биатлону принял участие в забеге на 42 км со стартом в Шушене и финишем в Лиллехаммере.

Бо преодолел дистанцию за 3 часа 28 минут 43 секунды и занял 13-е место.

«Это было долго. От старта и до середины дистанции все было хорошо. Дальше я замедлялся. После 20-го километра было очень тяжело.

Я никогда раньше не двигался в течение такого долгого времени. Также я не привык питаться (во время гонки). Так что это была просто попытка. Но я старался получать удовольствие от процесса. В конце задачей было просто сохранить беговой темп и не перейти на шаг», – сказал Бо.

Также норвежец ответил на вопрос, думает ли он о возвращении в биатлон.

«У меня нет больших планов, я проживаю день за днем», – добавил Йоханнес.