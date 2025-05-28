Йоханнес Бо: «Завершил карьеру, потому что не было времени на тренировки. Теперь время появилось»
Йоханнес Бо сообщил, что у него появилось время на тренировки.
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону ушел из спорта после сезона-2024/25.
«Завершил карьеру, потому что не было времени на тренировки. И посмотрите на меня сейчас – у меня появилось время на тренировки, потому что я завершил карьеру», – написал Бо.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Йоханнеса Бо
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