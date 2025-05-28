Йоханнес Бо: «Завершил карьеру, потому что не было времени на тренировки. Теперь время появилось»

Йоханнес Бо сообщил, что у него появилось время на тренировки.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону ушел из спорта после сезона-2024/25.

«Завершил карьеру, потому что не было времени на тренировки. И посмотрите на меня сейчас – у меня появилось время на тренировки, потому что я завершил карьеру», – написал Бо.