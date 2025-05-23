0

Йоханнес Бо стал амбассадором adidas

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо стал амбассадором немецкого бренда спортивной одежды adidas.

«Рад стать частью семьи», – написал Йоханнес в соцсети, добавив к публикации теги немецкой компании.

Йоханнесу 32 года, он пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира. Биатлонист завершил карьеру по окончании прошлого сезона.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Йоханнеса Бо
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
logoadidas
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Эдуард Латыпов: «Постараюсь выиграть Олимпиаду. Надеюсь, такая возможность у меня будет»
1315 мая, 07:25
Динара Смольская: «Для меня биатлонным Овечкиным всегда была Домрачева. Она эталон биатлониста»
415 мая, 06:35
Лагрейд будет выступать на лыжах марки Fischer. Ему перешел лыжный парк братьев Бо
614 мая, 20:05
Главные новости
Максим Цветков: «Не исключаю, что завершу карьеру, потому что с мотивацией есть проблемы. Биатлон уже не входит в число жизненных целей»
сегодня, 08:12
Юрлова-Перхт об участии в полумарафоне «ЗаБег.РФ»: «После завершения карьеры спорта в жизни стало больше. Бег занимает одну из ведущих ролей»
сегодня, 07:38
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
12сегодня, 06:45
Светлана Журова: «Олимпийские игры в Сочи в истории как одни из лучших, это никак уже нельзя стереть»
57вчера, 16:12
«Россия все равно останется победителем Сочи-2014. Победа в наших сердцах». Депутат Свищев о том, что страна лишилась первого места в общем зачете Игр
40вчера, 14:38
Павел Колобков: «В нашей стране Евгений Устюгов остается большим спортсменом и олимпийским чемпионом»
5вчера, 13:52
Тихонов об отклонении апелляции Устюгова: «Все справедливо, Евгений это заслужил. Искать проблемы надо не в судах, а в себе»
7вчера, 12:25
Ишмуратова о Госдуме: «Приветствую, когда спортсмены идут. Мы не тупее других людей – врачей, юристов. С детства работали, прославляли страну»
112вчера, 09:35
Дмитрий Губерниев: «С медалями, применительно к Устюгову, мы простились уже давно. Молодцы, что боролись, но шансов нет»
2вчера, 06:52
Мартен Фуркад о том, что ему перешло золото Устюгова из Ванкувера-2010: «Я счастлив, но это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК»
56вчера, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32