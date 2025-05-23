Йоханнес Бо стал амбассадором adidas

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо стал амбассадором немецкого бренда спортивной одежды adidas .

«Рад стать частью семьи», – написал Йоханнес в соцсети, добавив к публикации теги немецкой компании.

Йоханнесу 32 года, он пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира. Биатлонист завершил карьеру по окончании прошлого сезона.