Братья Бо и Долль выступят в гонке легенд на турнире City Biathlon в Дрездене
Йоханнес и Тарьей Бо выступят в гонке легенд на турнире City Biathlon в Дрездене.
Соревнования пройдут 31 августа. Также участником гонки станет Бенедикт Долль.
До 2024 года City Biathlon проходил в немецком Висбадене. Братья Бо завершили спортивную карьеру после сезона-2024/25, Долль ушел из спорта в 2024 году.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
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