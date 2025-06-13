Братья Бо и Долль выступят в гонке легенд на турнире City Biathlon в Дрездене

Йоханнес и Тарьей Бо выступят в гонке легенд на турнире City Biathlon в Дрездене.

Соревнования пройдут 31 августа. Также участником гонки станет Бенедикт Долль. До 2024 года City Biathlon проходил в немецком Висбадене. Братья Бо завершили спортивную карьеру после сезона-2024/25, Долль ушел из спорта в 2024 году.