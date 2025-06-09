Губерниев о том, что его программа взяла ТЭФИ: «Тем, кто освещает футбол на нашем канале, надо много поработать, чтобы дотянуться до нашего звездного уровня»

Губерниев порадовался победе его биатлонной программы на премии ТЭФИ.

«Биатлон с Губерниевым» получил премию ТЭФИ в номинации «Спортивное шоу/программа». Среди претендентов также были программы «Все на Матч!» и «Суперниндзя» с телеканала СТС.

«Прежде всего, хочу сказать спасибо всей команде, которая делает программу. Потому что это действительно большой коллектив профессионалов. Корреспонденты, операторы, продюсеры, звуковики, братья Филипповы, братья Вознесенские, легендарный Олег Перцев. Кто-то находится в кадре, кто-то остается за ним, но победа была бы немыслима без работы всего коллектива. Мы действительно делаем лучшую программу на спортивном ТВ!

Хочу пожелать успехов и удачи тем, кто освещает и комментирует футбол на нашем канале. Им действительно предстоит много поработать, чтобы попытаться дотянуться до нашего звездного уровня. За 10 лет им этого сделать пока не удалось, как мы понимаем. Но я верю в них! Успех к ним тоже придет!

Отдельное спасибо за поддержку руководству «Газпром-Медиа». Команде Александра Александровича Жарова, Тине Канделаки , команде Александра Тащина . Всем, кто нам доверяет, кто нам помогает и кто нам не мешает.

Горжусь тем, что в год 10-летия канала «Матч ТВ » программа выиграла свою вторую статуэтку. А для меня она уже пятая в коллекции. Горжусь работой на Национальном спортивном телеканале, учусь у коллег и стараюсь им соответствовать», – рассказал Дмитрий Губерниев .

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