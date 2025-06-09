«Биатлон с Губерниевым» взял ТЭФИ в номинации «Спортивное шоу». Он обошел «Все на Матч!» и «Суперниндзя»

«Биатлон с Губерниевым» взял ТЭФИ в номинации «Спортивное шоу/программа».

Среди претендентов также были программы «Все на Матч!» и «Суперниндзя» с телеканала СТС.

«ТЭФИ» — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 года.

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