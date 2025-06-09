«Биатлон с Губерниевым» взял ТЭФИ в номинации «Спортивное шоу». Он обошел «Все на Матч!» и «Суперниндзя»
«Биатлон с Губерниевым» взял ТЭФИ в номинации «Спортивное шоу/программа».
Среди претендентов также были программы «Все на Матч!» и «Суперниндзя» с телеканала СТС.
«ТЭФИ» — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 года.
«Биатлон с Губерниевым»: программа, которая победила футбол и Черданцева
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости