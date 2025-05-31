IBU об участии России в Олимпиаде-2026: «По состоянию на текущий момент это исключено»

В IBU заявили, что выступление россиян на Олимпиаде в текущей ситуации исключено.

«Ситуация, сложившаяся на данный момент, ничем не отличается от той, когда было принято решение об отстранении российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях под эгидой IBU .

Статус не менялся с конгресса IBU 2022 года, когда в результате голосования было принято отстранить Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Беларуси по соображениям безопасности.

В этой связи по состоянию на текущий момент участие россиян и белорусов в Кубке мира и Олимпийских играх исключено», – заявили в организации.