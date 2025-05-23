«Россия все равно останется победителем Сочи-2014. Победа в наших сердцах». Депутат Свищев о том, что страна лишилась первого места в общем зачете Игр

Депутат Свищев заявил, что Россия остается победителем Олимпиады Сочи-2014.

Ранее биатлонист Евгений Устюгов проиграл апелляцию по допинг-делу в Федеральном суде Швейцарии и окончательно лишился золотой медали в эстафете Сочи-2014. Таким образом, сборная России потеряла первое место в общекомандном зачете, уступив Норвегии.

«Новость о потере первого места в медальном зачете неприятная, конечно, но Россия все равно останется для нас победителем Олимпийских игр в Сочи. Победа в наших сердцах.

Мы получили грандиозное наследие. Ни одна страна мира, которая проводила Олимпиаду, не может похвастаться тем, что сделала Россия и что получила Россия. Мы с нуля строили все спортивные объекты, инфраструктуру, обновили аэропорт, железную дорогу, горнолыжные курорты.

После Олимпиады в Сочи прошло уже 11 лет, а все олимпийские объекты работают в полном объеме и только преображаются. Вот это наша гордость и наша победа по итогам Игр 2014 года. Наши будущие поколения на многие десятилетия обеспечены спортивными объектами и комфортной жизнью», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев .

У России минус два олимпийских золота. Медальный зачет Сочи теперь окончательный