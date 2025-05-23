Светлана Журова: «Олимпийские игры в Сочи в истории как одни из лучших, это никак уже нельзя стереть»

Светлана Журова считает, что Олимпиада в Сочи остается среди лучших в истории.

Ранее биатлонист Евгений Устюгов проиграл апелляцию по допинг-делу в Федеральном суде Швейцарии и окончательно лишился золотой медали в эстафете Сочи-2014. Таким образом, сборная России потеряла первое место в общекомандном зачете, уступив Норвегии.

«Недруги нашей страны добились того, чего хотели еще десять лет назад. Будем надеяться, что эти допинговые истории подошли к концу и больше не будут никак отражаться на российском спорте. А Олимпийские игры в Сочи уже в истории как одни из лучших, это никак уже нельзя стереть.

Это и высочайший уровень организации, и наследие, о котором многие иностранцы и не в курсе. На базе прибрежного кластера у нас появилась целая территория федерального значения! И это то, что появилось благодаря Играм в Сочи», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

У России минус два олимпийских золота. Медальный зачет Сочи теперь окончательный