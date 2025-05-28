  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Губерниев ответил на вопросы блица: лучший комментатор – Губерниев, лучший руководитель – Дегтярев, лучший биатлонист – Тихонов
41

Губерниев ответил на вопросы блица: лучший комментатор – Губерниев, лучший руководитель – Дегтярев, лучший биатлонист – Тихонов

Губерниев назвал Дегтярева лучшим российским спортивным руководителем.

Комментатор стал гостем шоу «Вне формата», где ответил на вопросы блиц-интервью.

– Лучший вид спорта?

– Биатлон.

– Лучший комментатор?

– Губерниев. 

– Лучший биатлонист?

– Тихонов. 

– Самая яркая победа в российском спорте, увиденная своими глазами?

– Четверка парная в Афинах. 

– Лучшая цитата, которую приписывают Дмитрию Губерниеву?

– Я не знаю, это надо не у меня спрашивать. Кто-то скажет про коньяк по утрам, кто-то скажет «Рос-си-я!», а кто-то промолчит. 

– Лучший спортивный руководитель?

– Михаил Владимирович Дегтярев. Он большой молодец, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoДмитрий Губерниев
logoМихаил Дегтярев
logoАлександр Тихонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Елена Вайцеховская: «В лыжах у нас все настолько в порядке, что любому руководителю можно о таком только мечтать. И эту систему сейчас пытаются обрушить»
3121 мая, 14:10
Норвежский журналист Сатер: «Для России важно возвращение лыжников на соревнования. И совсем не кажется, что Вяльбе – стратегически хороший выбор на пост главы ФЛГР»
464 мая, 15:09
Дмитрий Губерниев: «Только Путин и Трамп смогут вернуть российских спортсменов»
5616 апреля, 12:25
Главные новости
Камчатка примет первенство России по биатлону
52 минуты назад
Майгуров рассказал о новом календаре: сокращение количества гонок, Кубок Содружества в Сочи, турнир в Чебоксарах
сегодня, 15:25
Дмитрий Васильев: «Каждый допинговый случай – колоссальный ущерб престижу государства. Это должно наказываться уголовной ответственностью»
3сегодня, 10:34
Светлана Ишмуратова: «При руководстве Вяльбе ФЛГР заработала по-новому. Она подняла федерацию с колен»
9сегодня, 10:06
Дмитрий Васильев: «Для Ковентри было бы неплохо начать с того, чтобы снять санкции со всего российского спорта или с его значительной части»
4вчера, 14:58
Губерниев на вопрос о легендах: «Вяльбе или Тихонов? Пусть будет Вяльбе, потому что я ее видел, а Тихонова – только на хронике»
15вчера, 10:00
Йоханнес Бо: «Завершил карьеру, потому что не было времени на тренировки. Теперь время появилось»
вчера, 06:47
Анастасия Батманова и Василий Томшин стали родителями. У них родилась дочь
327 мая, 13:33
Симон Эдер намерен завершить карьеру после Олимпиады-2026: «Антхольц мотивирует меня, но после него все точно закончится»
327 мая, 06:45
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
1227 мая, 05:45
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32