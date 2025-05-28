Губерниев ответил на вопросы блица: лучший комментатор – Губерниев, лучший руководитель – Дегтярев, лучший биатлонист – Тихонов
Губерниев назвал Дегтярева лучшим российским спортивным руководителем.
Комментатор стал гостем шоу «Вне формата», где ответил на вопросы блиц-интервью.
– Лучший вид спорта?
– Биатлон.
– Лучший комментатор?
– Губерниев.
– Лучший биатлонист?
– Тихонов.
– Самая яркая победа в российском спорте, увиденная своими глазами?
– Четверка парная в Афинах.
– Лучшая цитата, которую приписывают Дмитрию Губерниеву?
– Я не знаю, это надо не у меня спрашивать. Кто-то скажет про коньяк по утрам, кто-то скажет «Рос-си-я!», а кто-то промолчит.
– Лучший спортивный руководитель?
– Михаил Владимирович Дегтярев. Он большой молодец, – сказал Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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