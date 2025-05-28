Губерниев ответил на вопросы блица: лучший комментатор – Губерниев, лучший руководитель – Дегтярев, лучший биатлонист – Тихонов

Губерниев назвал Дегтярева лучшим российским спортивным руководителем.

Комментатор стал гостем шоу «Вне формата» , где ответил на вопросы блиц-интервью.

– Лучший вид спорта?

– Биатлон.

– Лучший комментатор?

– Губерниев.

– Лучший биатлонист?

– Тихонов.

– Самая яркая победа в российском спорте, увиденная своими глазами?

– Четверка парная в Афинах.

– Лучшая цитата, которую приписывают Дмитрию Губерниеву?

– Я не знаю, это надо не у меня спрашивать. Кто-то скажет про коньяк по утрам, кто-то скажет «Рос-си-я!», а кто-то промолчит.

– Лучший спортивный руководитель?

– Михаил Владимирович Дегтярев. Он большой молодец, – сказал Губерниев.