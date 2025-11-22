Смольский о серебре в масс-старте: «Иду четвертым, поднимаю глаза и вижу, что парни отдыхают уже. Ускорился, все силы отдал до финишной черты»
Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал об инциденте на финишном отрезке масс-старта в рамках Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.
Смольский сломал палку, сразу после этого Карим Халили и Александр Поварницын столкнулись и упали. В итоге Смольский финишировал вторым, Халили – третьим, Поварницын – четвертым.
– Как сломалась палка?
– Я оставил немного места для Александра Поварницына, не подумав, что он примет решение подъехать ко мне. Моя ошибка была в том, что я не подумал оставить место. Здесь нет виновных. Тем интереснее получилось. Мы создали большой антураж для зрителей.
Мне дали новую палку, и я понимаю, что иду четвертым. Поднимаю глаза и вижу, что парни отдыхают (упали) уже. Мне нужно было воспользоваться ситуацией. Я ускорился, понимая, что сзади будут догонять. Все силы отдал до финишной черты, – сказал белорусский спортсмен.