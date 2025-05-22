Юрист Анцелиович о деле Устюгова: «После Верховного суда Швейцарии юридических возможностей оспорить решение уже нет. Если только не станет известно о новых обстоятельствах»
Юрист рассказала, может ли биатлонист Устюгов оспорить решение швейцарского суда.
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию россиянина Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.
«После Верховного суда Швейцарии юридических возможностей оспорить решение уже нет. Это последняя инстанция. Если только, как в деле Валиевой, не станет известно о новых обстоятельствах», – сказала Анна Анцелиович.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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