Ростовцев о задержке призовых: «СБР сделает все выплаты в установленный срок. Спортсмены знают правила игры, поэтому спокойно ждут»
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Союз биатлонистов России (СБР) на 4 месяца задерживает призовые спортсменам.
«Считаю, ситуация не соответствует действительности. За первый квартал 2025 года СБР должен выплатить призовые в течение следующего квартала. Это нормальная система, все об этом знают.
Я абсолютно уверен, что СБР сделает все выплаты в установленный срок. Нет никакого повода в этом сомневаться.
Спортсмены знают правила игры, поэтому спокойно ждут. Несколько дней назад общался с Эдуардом Латыповым, обсудили с ним очень много вопросов. От него не было даже намека на то, что СБР якобы что-то задерживает.
Насколько я знаю, это никого не беспокоит», – сказал вице-президент СБР Ростовцев.
Дмитрий Губерниев: «Биатлонистам нашим на добрых 4 месяца задерживают выплаты призовых! А спортсмены по традиции молчат, терпят»
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