Ростовцев о задержке призовых: «СБР сделает все выплаты в установленный срок. Спортсмены знают правила игры, поэтому спокойно ждут»

Павел Ростовцев не считает проблемной ситуацию с выплатами призовых биатлонистам.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил , что Союз биатлонистов России (СБР) на 4 месяца задерживает призовые спортсменам.

«Считаю, ситуация не соответствует действительности. За первый квартал 2025 года СБР должен выплатить призовые в течение следующего квартала. Это нормальная система, все об этом знают.

Я абсолютно уверен, что СБР сделает все выплаты в установленный срок. Нет никакого повода в этом сомневаться.

Спортсмены знают правила игры, поэтому спокойно ждут. Несколько дней назад общался с Эдуардом Латыповым , обсудили с ним очень много вопросов. От него не было даже намека на то, что СБР якобы что-то задерживает.

Насколько я знаю, это никого не беспокоит», – сказал вице-президент СБР Ростовцев.

Дмитрий Губерниев: «Биатлонистам нашим на добрых 4 месяца задерживают выплаты призовых! А спортсмены по традиции молчат, терпят»