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Дмитрий Губерниев: «Биатлонистам нашим на добрых 4 месяца задерживают выплаты призовых! А спортсмены по традиции молчат, терпят»

Дмитрий Губерниев сообщил, что СБР задерживает выплаты призовых биатлонистам.

«Тем временем биатлонистам нашим на добрых четыре месяца задерживают выплаты призовых! Скоро пятый месяц пойдет.

За декабрь СБР заплатил в феврале и марте, в новом году еще никто ничего не получал.

Ключевая ставка высокая, проценты по депозитам прекрасные, можно долго не платить😜 А спортсмены по традиции молчат. Терпят.

Но, СБР, нехорошо, очень нехорошо. Где деньги, Зин (в смысле Виктор)? Нет ли здесь правонарушения? Или того хуже?» – написал комментатор Губерниев в телеграм-канале. 

Главой Союза биатлонистов России (СБР) является Виктор Майгуров.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
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