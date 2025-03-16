Кристина Резцова: «Все, что происходит после первой церемонии награждения… Мы, конечно, радуемся. Но не от всего сердца»

Кристина Резцова высказалась о втором месте в смешанной эстафете на ЧР.

Победу в гонке одержала команда Беларуси, за которую выступали Ксения Воробей, Анна Сола, Максим Воробей, Павел Белько.

Команда Московской области в составе с Резцовой, Анастасией Халили, Денисом Иродовым и Кириллом Стрельцовым финишировала второй.

По правилам турнира золото досталось российской команде.

«Это однозначное серебро. Начнем с того, что белорусы сделали нам подарок, так как не бежали ни Антон Смольский, ни Динара Смольская. И все, что происходит после первой церемонии награждения…

Мы, конечно, радуемся. Но не от всего сердца», — сказала Резцова.