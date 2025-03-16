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Сола о стрельбе в эстафете: «Я же должна была внести интригу. Если бы все было тихо‑спокойно, было бы неинтересно»

Белорусская биатлонистка Анна Сола пошутила, что внесла интригу в эстафете на ЧР.

Команда Беларуси в составе Ксении Воробей, Анны Солы, Максима Воробья и Павла Белько выиграла смешанная эстафету на чемпионате России в Тюмени.

– Анна, на лежке, казалось бы, все здорово, а потом вы опять начали нервничать?

– Я же должна была внести интригу. Если было бы все тихо‑спокойно, было бы неинтересно, а так – все немножко попереживали, – сказала Сола со смехом.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная Беларуси жен
чемпионат России
logoАнна Сола
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