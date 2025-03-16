Виктор Майгуров: «Вся наша подготовка начиная с весны будет выстроена с учетом участия в Олимпийских играх»
– Календарь на следующий сезон. Насколько он готов и насколько учитывает возможность выступить на Олимпийских играх, поездки на международные старты?
– Вся наша подготовка, тем более в подготовительном сезоне, начиная с весны будет выстроена с учетом участия в Олимпийских играх.
Что касается календаря, мы же понимаем, что этот календарь делается для всего российского биатлона. Если те или иные спортсмены будут допущены до участия в международных соревнованиях в ноябре, декабре, феврале, то это будет явно небольшая часть спортсменов. Поэтому календарь готов.
В случае нашего недопуска, мы планируем в феврале провести соревнования в Сочи. Но мы не планируем понижать уровень в российских стартах, если нас допустят к международным. Мы видим, какой огромный интерес у российских болельщиков, – сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
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