Виктор Майгуров: «Вся наша подготовка начиная с весны будет выстроена с учетом участия в Олимпийских играх»

Майгуров заявил, что подготовка российских биатлонистов строится с учетом ОИ.

– Календарь на следующий сезон. Насколько он готов и насколько учитывает возможность выступить на Олимпийских играх, поездки на международные старты?

– Вся наша подготовка, тем более в подготовительном сезоне, начиная с весны будет выстроена с учетом участия в Олимпийских играх.

Что касается календаря, мы же понимаем, что этот календарь делается для всего российского биатлона. Если те или иные спортсмены будут допущены до участия в международных соревнованиях в ноябре, декабре, феврале, то это будет явно небольшая часть спортсменов. Поэтому календарь готов.

В случае нашего недопуска, мы планируем в феврале провести соревнования в Сочи. Но мы не планируем понижать уровень в российских стартах, если нас допустят к международным. Мы видим, какой огромный интерес у российских болельщиков, – сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.