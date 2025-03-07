Пак о работе российских смазчиков в Италии: «Пока только провели тесты, но еще не заслушивали отчет наших сервисменов»

В СБР рассказали о работе российских сервисменов на олимпийских трассах.

Специалисты сервиса Союза биатлонистов России (СБР) провели тесты бесфторовых мазей на трассах в Италии, где в 2026 году пройдут Олимпийские игры.

– Пока только провели тесты, но еще не заслушивали отчет наших сервисменов. До конца недели или уже на следующей будут результаты, тогда будем проводить разбор. По сути, сравнивали отечественные и зарубежные аналоги бесфторовых мазей.

– Такая работа говорит о том, что есть надежда на наш допуск на Олимпиаду?

– Как говорится, надежда умирает последней. Надеемся, на всякий случай готовимся, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.