Пак о работе российских смазчиков в Италии: «Пока только провели тесты, но еще не заслушивали отчет наших сервисменов»
В СБР рассказали о работе российских сервисменов на олимпийских трассах.
Специалисты сервиса Союза биатлонистов России (СБР) провели тесты бесфторовых мазей на трассах в Италии, где в 2026 году пройдут Олимпийские игры.
– Пока только провели тесты, но еще не заслушивали отчет наших сервисменов. До конца недели или уже на следующей будут результаты, тогда будем проводить разбор. По сути, сравнивали отечественные и зарубежные аналоги бесфторовых мазей.
– Такая работа говорит о том, что есть надежда на наш допуск на Олимпиаду?
– Как говорится, надежда умирает последней. Надеемся, на всякий случай готовимся, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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