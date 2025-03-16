Майгуров о допуске российских биатлонистов: «Наверное, первые шаги могут быть сделаны после выборов нового президента МОК»

Майгуров высказался о возвращении российских биатлонистов на мировую арену.

– Что с международной повесткой?

– Наверное, все‑таки первые шаги могут быть сделаны после выборов нового президента МОК и формирования нового исполкома. То есть это будет весна. Это с одной стороны. С другой – так или иначе наметились шаги в политическом урегулировании сегодняшнего конфликта, что тоже не может не способствовать этому делу.

Пока, как я и говорил, у нас есть общение на уровне наших отчетов по антидопинговой работе. Нужно отдать должное, за четвертый квартал прошлого года ни один российский спортсмен не получил ни одного флажка – не было никогда такого. Это очень важно, чтобы не получить дисквалификацию на ровном месте.

– Мальчиками и девочками для битья не будем, когда вернемся?

– Абсолютно нет. Тем более у спортсменов уже есть такая злость, чтобы выйти туда и показать, на что они способны, – сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.