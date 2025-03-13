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Динара Смольская: «Были мысли не выходить на финал суперспринта. Чувствовала себя хорошо, но стрельба не ладилась»

Динара Смольская рассказала, что хотела сняться с финала суперспринта на ЧР.

Белорусская биатлонистка выиграла суперспринт на чемпионате России в Тюмени.

«Сложно сделать выводы, но еще на пристрелке перед финалом сказала тренеру: может, мне не стартовать? Потому что пристрелка совсем не шла и на квалификации промахнулась дважды. Конечно, для такой быстротечной гонки это много.

Поэтому были мысли не выходить. Чувствовала себя хорошо, но стрельба не ладилась. Мы провели всего лишь одну тренировку здесь, поэтому, может быть, где‑то не было уверенности именно в стрельбе», – сказала Смольская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoДинара Смольская (Алимбекова)
чемпионат России
logoсборная Беларуси жен
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