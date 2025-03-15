Жанмонно одержала 11-ю победу на Кубке мира в карьере, у Тодоровой и Лампич – вторые награды
Француженка Лу Жанмонно одержала 11-ю победу на Кубке мира в карьере.
Сегодня она выиграла золото в масс-старте на этапе в Поклюке. Это ее 22-я награда на КМ (11-5-6).
Второй стала представительница Болгарии Милена Тодорова, на ее счету ранее была одна бронза (0-1-1).
Бронзу завоевала словенка Анамария Лампич – для нее это также второе попадание на пьедестал почета на Кубке мира (0-0-2).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости