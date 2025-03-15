Жанмонно одержала 11-ю победу на Кубке мира в карьере, у Тодоровой и Лампич – вторые награды

Француженка Лу Жанмонно одержала 11-ю победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня она выиграла золото в масс-старте на этапе в Поклюке. Это ее 22-я награда на КМ (11-5-6).

Второй стала представительница Болгарии Милена Тодорова, на ее счету ранее была одна бронза (0-1-1).

Бронзу завоевала словенка Анамария Лампич – для нее это также второе попадание на пьедестал почета на Кубке мира (0-0-2).