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Жанмонно одержала 11-ю победу на Кубке мира в карьере, у Тодоровой и Лампич – вторые награды

Француженка Лу Жанмонно одержала 11-ю победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня она выиграла золото в масс-старте на этапе в Поклюке. Это ее 22-я награда на КМ (11-5-6). 

Второй стала представительница Болгарии Милена Тодорова, на ее счету ранее была одна бронза (0-1-1). 

Бронзу завоевала словенка Анамария Лампич – для нее это также второе попадание на пьедестал почета на Кубке мира (0-0-2). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЛу Жанмонно
logoМилена Тодорова
logoАнамария Лампич
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Болгарии жен
logoсборная Словении жен
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