Рейс-директор IBU о погодных условиях в Поклюке: «Самое главное – избавиться от воды, но когда мы откачиваем 1000 литров, с неба падает еще 5000»
Рейс-директор IBU рассказал о сложных погодных условиях в Поклюке.
13-16 марта там должен пройти восьмой этап Кубка мира по биатлону.
В Поклюке несколько дней идут дожди, и в ближайшие дни также ожидаются обильные осадки. 12 марта на трассе были отменены тренировки, расписание этапа было изменено.
– Я бы сказал, что самое главное – избавиться от воды, но когда мы откачиваем 1000 литров, с неба падает еще 5000 литров.
– Как вы думаете, получится ли провести все гонки?
– На данный момент это выглядит сложно, но все может измениться, – сказал Борут Нунар.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
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