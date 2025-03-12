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Рейс-директор IBU о погодных условиях в Поклюке: «Самое главное – избавиться от воды, но когда мы откачиваем 1000 литров, с неба падает еще 5000»

Рейс-директор IBU рассказал о сложных погодных условиях в Поклюке.

13-16 марта там должен пройти восьмой этап Кубка мира по биатлону. 

В Поклюке несколько дней идут дожди, и в ближайшие дни также ожидаются обильные осадки. 12 марта на трассе были отменены тренировки, расписание этапа было изменено. 

– Я бы сказал, что самое главное – избавиться от воды, но когда мы откачиваем 1000 литров, с неба падает еще 5000 литров.

– Как вы думаете, получится ли провести все гонки?

– На данный момент это выглядит сложно, но все может измениться, – сказал Борут Нунар. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
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Борут Нунар
logoПоклюка
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