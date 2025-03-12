IBU изменил расписание этапа Кубка мира в Поклюке из-за неблагоприятных погодных условий
IBU изменил расписание восьмого этапа Кубка мира в Поклюке.
Мужская и женская индивидуальные гонки пройдут в один день – 13 марта. 14 марта, в пятницу, гонок не будет, масс-старты состоятся 15 марта, а смешанные эстафеты – 16-го. Изменения связаны с погодными условиями.
«На прошлой неделе место проведения соревнований было в отличной форме, но сильный дождь и теплый ветер нанесли серьезный ущерб трассе. Прогноз погоды на эту неделю также не очень благоприятный – будут дожди и тепло.
Поэтому мы скорректировали программу соревнований таким образом, чтобы учесть этот прогноз и повысить вероятность проведения соревнований в равных и справедливых условиях», – отметил рейс-директор IBU Борут Нунар.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
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