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Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

С 13 по 16 марта пройдет этап Кубка мира по биатлону в Поклюка.

Кубок мира по биатлону-2024/25

8-й этап

Поклюка, Словения

Расписание гонок

13 марта, четверг

Индивидуальная гонка, женщины

17:15

14 марта, пятница

Индивидуальная гонка, мужчины

17:15

15 марта, суббота

Смешанная эстафета

15:05

Сингл-микст

17:45

16 марта, воскресенье

Масс-старт, женщины

15:35

Масс-старт, мужчины

17:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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