Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке
С 13 по 16 марта пройдет этап Кубка мира по биатлону в Поклюка.
Кубок мира по биатлону-2024/25
8-й этап
Поклюка, Словения
Расписание гонок
13 марта, четверг
Индивидуальная гонка, женщины
17:15
14 марта, пятница
Индивидуальная гонка, мужчины
17:15
15 марта, суббота
Смешанная эстафета
15:05
Сингл-микст
17:45
16 марта, воскресенье
Масс-старт, женщины
15:35
Масс-старт, мужчины
17:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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