Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

С 13 по 16 марта пройдет этап Кубка мира по биатлону в Поклюка.

Кубок мира по биатлону-2024/25 8-й этап Поклюка, Словения Расписание гонок 13 марта, четверг Индивидуальная гонка, женщины 17:15 14 марта, пятница Индивидуальная гонка, мужчины 17:15 15 марта, суббота Смешанная эстафета 15:05 Сингл-микст 17:45 16 марта, воскресенье Масс-старт, женщины 15:35 Масс-старт, мужчины 17:45 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko. Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25