Себастьян Самуэльссон: «Доволен не только победой, но и тем, что мне удалась стрельба на стойке, которая весь сезон была очень плохой»

Самуэльссон рад, что справился со стрельбой стоя в пасьюте в Нове-Место.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Это была отличная гонка. Я очень доволен не только победой, но и тем, что после лежки я бежал в одиночестве, и мне удалась стрельба на стойке, которая на протяжении всего сезона была очень плохой. Я очень доволен своим выступлением.

Я старался выкладываться до последнего подъема, а потом сказал себе: «Теперь ты можешь наслаждаться этим». Я чувствовал себя очень хорошо, у нас были отличные лыжи, идеальный день. Иметь возможность отпраздновать с такой публикой – это поистине потрясающе», – сказал Самуэльссон.